Het duurde even, en met even bedoelen we een poosje, en met een poosje bedoelen we best lang, en met best lang bedoelen we belachelijk lang, maar de recherche is er in geslaagd de identiteit van de Damsteker te achterhalen. De man die donderdagmiddag in het centrum van de hoofdstad lukraak op voorbijgangers instak en daarbij twee Amerikanen van 67 en 69, een 26-jarige Pool, een 73-jarige Belgische en een 19-jarige Amsterdamse verwondde, blijkt Roman D. te heten en is afkomstig uit de omgeving van Donetsk, een gebied dat grotendeels door de Russen is overgenomen. Motief is nog onduidelijk; D. zou tijdens zijn intens laffe aanslag 'Kurwa, Kurwa' hebben geroepen. Kort daarna werd hij door een totale en tevens anonieme held uit Groot-Brittannië overmeesterd.