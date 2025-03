Als je ondanks alle onbekende variabelen én het bystander effect niet bevriest, maar overtuigend genoeg handelt om de situatie onder controle te krijgen. De politie laat aan RTL weten dat de man een toerist is, het AD spreekt van een "Engelssprekende toerist", waarover ooggetuigen zeggen dat hij "uit het Verenigd Koninkrijk komt". Nou dames, daar klimt vanavond nog iemand bovenop hopen we? Over de achtergrond van de dader is nog altijd niets bekend gemaakt.

Update 11:14 - De Telegraaf schrijft over het onderzoek naar de achtergrond van de verdachte: "Bronnen vertellen De Telegraaf dat de verdachte een rookgordijn heeft opgeworpen rondom zijn identiteit, wat het politieonderzoek bemoeilijkt. Volgens de insiders geven de documenten die hij bij zich had en de verhoren geen eenduidig antwoord op de vraag wie hij is."