RTL Nieuws bestaat louter ter bescherming van uw leven en dat van uw (klein)kinderen. RTL Nieuws stuurt verslaggevers door gans het land voor uw eigen bestwil. RTL Nieuws ziet de gevaren des levens al van heel ver op de loer liggen en waarschuwt u dan, om u te redden. Als RTL Nieuws in 1912 had bestaan, was de Titanic nooit uitgevaren en waren 1522 passagiers geen ijskoude dood gestorven. Beseft u dat? Goddank bestaat RTL Nieuws nu wel en kan u worden gewaarschuwd voor een door klim-, klauter- en glijplezier verbloemd doch extreem groot gevaar voor uw kinderen: SPEELTUINEN. Die verworden in de zomer namelijk tot een gloeiend brandparadijs voor de duivel en een haast dodelijke billenbrandbende voor uw kind. Allemaal de schuld van KLIMAATVERANDERING de zon natuurlijk. RTL Nieuws wil dat leed voorkomen met bovenstaande belangwekkende reportage. Ten koste zelfs van verslaggever Laura, die zich met gevaar voor eigen leven van een brandende glijbaan stort. Op blote voeten schraapt zij over het nog net niet smeltende ijzer - een verschrikkelijk gezicht - om u bewust te maken van de levensbedreigende gevaren van speeltuinen. Het devies is duidelijk: subiet naar binnen met die kinderen en aan de Nintendo ermee! Mocht u uw kinderen ondanks het bijzonder onbaatzuchtige werk van RTL Nieuws toch naar de speeltuin in de verzengende hitte, dan heeft RTL Nieuws er tenminste ALLES aan gedaan. Wie niet luisteren wil moet maar voelen, de billen branden en op de blaren zitten en achteraf ook nog eens met de beblaarde billen bloot.