Slecht nieuws voor iedereen die vindt dat het tijd is om politici op te sluiten: "Voor het programma Het conclaaf wil RTL zeven lijsttrekkers opsluiten op een kasteel om ze voor het oog van de camera’s met elkaar in gesprek en debat te laten gaan. Maar het programma dreigt er niet te komen, omdat na PVV-leider Geert Wilders nu ook Frans Timmermans (GL/PvdA) en Henri Bontenbal (CDA) afhaken." Verschrikkelijk natuurlijk want dit land heeft behoefte aan oplossingen en als er nou iets een oplossing is, dan is het wel om de lijsttrekkers van politieke partijen op te sluiten. Sowieso is het erg jammer dat je tijdens die politieke campagnes altijd van die saaie programma's voorgeschoteld krijgt. Dat kan een stuk leuker. Wij denken even mee.

Temptation Lijsttrekker. Partijleiders die met elkaar in een coalitie zitten worden uit elkaar gehaald en op twee verschillende eilanden gedropt. Op die eilanden worden ze benaderd door 'verleiders' die aantrekkelijke compromissen voorstellen, maar daar ook iets voor terugverlangen. Zo heb je verleider Chris Stoffer die de hele tijd roept dat hij een strenger asielbeleid wil, maar ondertussen van de Eilandraad van State eist dat hij iedereen een kommetje soep mag brengen. Verleider Thierry heeft drie zetels in de aanbieding maar dan moet je wel toegeven dat de maanlanding nooit is gebeurd. Tussendoor krijgen de partijleiders filmpjes van hun coalitiepartners te zien, totdat Frans Timmermans heel hard 'HUICHELAAR!' gaat roepen en Henri Bontenbal zich afvraagt wat het eigenlijk met democratisch ethos te maken had toen Caroline van der Plas een ei uit haar bh toverde.