FOTO (ANP) - Leonie ter Braak kijkt in september 2023 alvast alsof ze net heeft gehoord dat RTL haar programma schrapt

Frits, wat is jouw nieuws van de dag? Nou op mediagebied toch wel het nieuws dat RTL over twee weken alweer stopt met de vernieuwende (uit België gekocht format, red.) quiz 'Wat een dag?', waarin Lisa Loeb, Roelof Hemmen, Irene Moors, Lex Uiting en allemaal andere mensen die al veel te veel op tv zijn, op tv kwamen om te vertellen wat er allemaal op tv was. Reuze jammer, enorm kwetsend voor de nabestaanden maar WAT KRIJGEN DE RTL-KIJKERS ER VOOR TERUG? Drie weken extra talkshow! Geweldig! Eindelijk! Want als de RTL-kijkers na het stoppen van Humberto, Peter Heerschop & Frank Evenblij in Parijs ergens behoefte aan hadden dan was het wel aan extra talkshowafleveringen. Op de NPO hebben ze dan misschien de hele dag talkshows, SBS drijft op een talkshow, maar RTL onderscheidt zich juist van de concurrentie door het uitzenden van talkshows! Godspeed Renze, misschien wil Lisa Loeb, Roelof Hemmen, Irene Moors of Lex Uiting wel een keertje aanschuiven. Die hebben nog een gaatje in hun agenda.

En waarom is er eigenlijk nog geen talkshow waarin alleen maar andere talkshows worden besproken? Snel! Bel John de Mol! Gat in de markt!