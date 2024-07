Nou als we Eus moesten geloven heeft Matthijs van Nieuwkerk (foto) hoogstpersoonlijk iemand opgeknoopt aan de brug - maar dat viel allemaal dus wel mee. Met zulke vrienden heb je helemaal geen vijanden meer nodig die je als een baksteen laten vallen! That being said zou Peter van der Vorst nu tóch weer de wortel van Matthijs willen zien. Hij heeft alleen maar een paar keer 'SORRY MENEER VAN NIEUWKERK' te brullen en dan vergeeft Matthijs hem meteen. Wie heeft er een idee voor een leuk programma? Iets met à gauche à droite met die knakboon van de Snollebollekes?