Özcan Akyol groef een kuil voor een ander (namelijk voor Matthijs van Nieuwkerk), maar viel er zelf in. Oei! Eus wil namelijk heel graag heel vaak op televee en als je heel graag heel vaak op televee wil moet je heel veel vriendjes hebben. Dus besloot hij heel opportunistisch om vriendje 1 te laten vallen om nog wel door een deur te kunnen met vriendje 2, vriendje 3, vriendje 4, vriendje 5, vriendje 6, vriendje 7, vriendje 8, vriendje 9 en vriendje 10 t/m 100. Eus was even van tv af (vriendinnetje 1 was druk met zijn columns schrijven) maar plots mocht hij weer opdraven bij vriendje 4, vriendje 5 en vriendje 6 van Voetbal Vandaag Inside. Alleen vroeg vriendje 4 plots hoe het nou zit met dat filmpje van vriendje 1. Immers: Eus liet vriendje 1 vallen om een extreem heftig filmpje maar dat filmpje bleek helemaal niet zo heftig, vond ook vriendje 10 t/m 100. Eus vond echter dat vriendje 4 het verhaal had opgeblazen. Toch had hij vriendje 4 wel gemist, en vriendje 5 ook, maar vriendje 6 wat minder. Want het is allemaal de schuld van mensen die niet kunnen relativeren (vriendje 4, maar ook vriendje 10 t/m vriendje 100), aldus Eus. Toen vriendje 4 vroeg wat Eus vond van de uitspraken van vriendje 7 zei Eus dat vriendje 7 dat maar lekker moet vinden. Tegen vriendje 6 zei Eus nog dat het van de stoerdoenerij over het filmpje 'onhandig' was en dat hij wel weer contact heeft gehad met vriendje 1, maar hij niet wil vertellen hoe het precies gaat. Bent u weer helemaal bij over Eus en al z'n vriendjes. Hoe zou het eigenlijk met vriendje 1 gaan?