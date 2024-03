Even wat hobbels in de ""carrière"" van Özcan Akyol, de matig talentvolle posterjongen van de oersaaie columns van z'n vriendin, die LIVE LIVE LIVE op nationale televisie beweerde dat zijn 'vriend' Matthijs van Nieuwkerk genocide heeft gepleegd, alsook complete dorpen heeft afgebrand. Was natuurlijk niet zo maar als Özcan Akyol zich aan de juiste kant van de geschiedenis kan slijmjurken zou-ie al z'n oude gevangenisvrienden nog zeeploos de douche in douwen in ruil voor een applausje van de samenleving. Het filmpje was echt een niksige scheet en toen was het volgens Ozzie na een paar glazen Jack Daniels plots de schuld van de media, ofzo. WELNU, bejaardengod Jan Slagter liet gisterenavond bij Renze weten dat hij weg is bij Team Fl 7,50 van Özcan en terug is in Team Van Nieuwkerk.

"Ik heb het filmpje gezien en Eus deed toen bij mij voorkomen alsof het een héél ernstig filmpje was… Nou, jullie hebben het filmpje ook allemaal gezien, nou, ik schrik daar niet van eerlijk gezegd. Er was toen net die aanslag in Parijs geweest, dat was die uitzending, dus dat was allemaal heel gespannen. Ik ben echt door hem op het verkeerde been gezet. Ik heb nog steeds contact met Matthijs en ik heb dat ook heel eerlijk tegen hem gezegd. Ik heb toch het idee een beetje dat hier door BNNVARA en door Suzanne Kunzeler, die heeft met Eus gesproken en vermoedelijk ook wel druk op hem uitgeoefend." U kent Kunzeler als NPO-meubilair, chef van de reclasseringskantine van BNNVARA, advocaat van de duivel Khalid Kasem en zelfverklaarde Jezus in de strijd tegen ongewenst gedrag. Kunzeler zei volgens Slagter tegen Eus: "Nou, ik denk van: 'Ik heb liever niet dat je al die tijd nog achter Matthijs staat'. Ik denk dat eerlijk gezegd wel, dat hij voor zijn carrière heeft gekozen, want hij is natuurlijk bij BNNVARA én columnist én hij presenteert."

Conclusie! Met zulke leuke, gezellige, fijne, dierbare, trouwe en loyale vrienden als Eus heb je helemaal geen vijanden nodig.