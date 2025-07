Wij willen hier niet roepen dat alles naar de ratsmodee gaat maar het wordt allemaal wel steeds goedkoper hè. Komende zondag mag NPO-gezicht Özcan Akyol, tevens columnist voor het AD, het ministerie van Financiën en de VARA-gids, drie uur lang 'zijn verhaal' te vertellen in VPRO Zomergasten, over hoe hij werd gered door de literatuur om daarna de literatuur als een soort stalkende ex lastig te vallen. En hatsieklaboem ra ra politiet rappaaa rappaaa rappaaa wie staat er vandaag in het AD met de aankondiging van zijn theatertour, waarin hij zijn gaat vertellen over hoe hij werd gered door de literatuur om daarna de literatuur als een soort stalkende ex lastig te vallen? Özcan Akyol.

Uitstekend gehosseld Eus. Wel grappig dat die 300 medewerkers van de VPRO hun meest prestigieuze programma inmiddels zo van binnen hebben uitgehold dat er niet veel meer over blijft dan een reclamespotje voor een theatershow, een soort DWDD maar dan slomer, gepresenteerd door een mal kruidenvrouwtje in plaats van door iemand die iedere dag Champions League speelt. Ook grappig dat het uitgerekend de VPRO was die ermee worstelde toen Zomergasten/Wintergasten-presentatrice Jeanine Abbring opdook in een spotje van pensioentoko Brand New Day. Wij zijn even aan het opzoeken welke Nederlandse schrijver en NPO-presentator ook reclame maakte voor die pensionboer. Nee, we bedoelen niet Sander Schimmelpenninck nee, het was iemand anders.