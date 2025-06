Drie uur lang! Ontzettend goed dat de VPRO de kans geeft aan het grote publiek om kennis te maken met de echt grote schrijvers, denkers en kunstenaars van de ze tijd, dit jaar te beginnen met Eus. De beste man publiceerde gelauwerde boeken als (dit nog even aan ChatGPT vragen, red.), heeft een geruchtmakende column in het Algemeen Dagblad en bovendien een scherp ontwikkelde moreel kompas. Enfin, hoog tijd dus om hem in het zonnetje te zetten, hopelijk krijgen deze zomer ook Wouter de Winther, Joost Eerdmans, Rob Jetten en Eric Corton die kans. "In mijn fragmenten toon ik de harde én zachte stemmen die mij hebben gevormd," filosofeert Eus. "Van mijn artistieke helden tot onbekende subculturen: ik wil laten zien dat we, ondanks verschillen in afkomst of klasse, meer op elkaar lijken dan we denken." Een belangrijk inzicht, waar we in deze gepolariseerde tijden gek genoeg nauwelijks bij stilstaan - we zijn allemaal mens! Valt die Griet op de Beeck eens met haar neus in de boter zeg. Níet te doen.