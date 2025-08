Voor een applausje hier en een knikje daar en een contractje zus en een centje zo naaide Eus een van z'n beste maten erbij want ja wat maakt het ook allemaal uit. Nu krijgt Eus nogal een hard Eusje van met z'n snuit op televee komen en dus wurmt Eus zich door allerlei hoepeltjes om recht te leuteren wat krom is. Dat noemen ze bij dat schilderprogramma: wrijven in een vlek. Toen mocht Eus in Zomergasten praten over hoe geweldig Eus is en dat werd waarachtig een minder beeldende variant van Eus die voor het oog van de natie gretig over Eus zelf heen ejaculeerde. Omdat Jan Slagter van MAX gek genoeg dacht dat Eus wél zelfinzicht en vermogen tot reflectie bezit is hij van plan Eus uit de omroep te flikkeren. Omdat Eus nog even druk was met katten tegen Pieter Waterdrinker bleef een reactie uit maar, lang verhaal kort, nu reageert Eus: hij laat uitzoeken 'hoe er nog sprake kan zijn van een veilige en constructieve werkomgeving' en hij denkt met zijn advocaat na 'over eventuele stappen'. Haha. Wat zijn we toch een land, en wat hebben we toch een zooi gare bekende Nederlanders.