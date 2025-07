Televisie is een aflopende zaak, maar live tv wil het soms, bij voetbal en ophef, toch nog wel aardig doen. Zo ook gisteravond, toen we getuige waren van het intellectueel hoogtepunt van de week (Eus was al op zondag geweest natuurlijk). Hoofdrolspelers: Gordon, Bram Moszkowicz en Victor Vlam. We proberen hieronder kort en bondig samen te vatten wat er nou precies allemaal speelde op de woensdagavond. Ga er maar eens goed voor zitten.

Dus Victor had wat gezegd over Gordons bonuszoon, daarom was Gordon boos en zei wat over Victor, die daar weer boos van werd, dus maakte Gordon een grapje over Victor, waar Victor om moest lachen en tegelijkertijd geagiteerd op reageerde, toen kwam Bram Gordon helpen en viel Victor aan, maar Victor opende de tegenaanval op Bram, die geld had geleend van Gordon, en toen moest Victor zijn kop houden van Bram en was iedereen boos op Victor, en Gordon maakte grapjes over Victor, die daar maar op het strafbankje zat terwijl Thomas niks deed, maar Raymond zat er ook en die is juist net als Victor Amerikakenner, Raymond is echter geen advocaat, Bram is ook geen advocaat en Gordon ook niet en het publiek wist dat allemaal al, daarom kijkt het publiek nog maar mondjesmaat tv, het publiek kijkt zelfs helemaal niet naar Zomergasten, waar Eus dus zat, maar Eus zit ook op X, net als Pieter, die zei dat Eus hem wilde slaan in Moskou, Eus betichtte Pieter daarop van dronkenschap en losse handjes, en kroonde zichzelf de held die de confrontatie voorkwam, toen zei Pieter dat Eus loog en dat kon Theodor bevestigen, Eus verwijderde snel zijn tweet, alleen werd die gearchiveerd door oplettende mensen, en het mooiste is dat het allemaal plaatsvond om 22:19 en dat Eus zijn rond die tijd verwijderde tweet nota bene OPNIEUW plaatste, en wel om 04:07, want helden slapen niet. En als u de draad nog niet kwijt bent, pakt u een kanskaart waarop staat "Ga door naar START en ontvang €200" en dan mag u met hernieuwde energie van voren af aan beginnen.