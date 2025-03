Iconic movie scenes, Studio Ghibli style. This is so much fun! pic.twitter.com/LwjkNjcEV9

Nieuwe trend op X! Ineens overspoelden gisteren honderden zogenaamde 'Ghibli's' de tijdlijn van: ons allemaal. Dankzij een update van OpenAI op ChatGPT kan opeens iedereen en zijn digibete moeder plaatjes maken in in de stijl van de Japanse animatiestudio Ghibli. Vooral "meme-rechts" in Amerika is er helemaal verzot op, maar Ghibli is natuurlijk voor ONS ALLEMAAL! Eindelijk iets positiefs op X, nietwaar? Dus als u eens wilt meegaan met een trend: neem een foto van uw favoriete kind, uw huisdier, uzelf of WAT DAN OOK en laat AI zijn geweldige werk doen. Wij hebben om u deze ochtend te verblijden alvast de meest opzienbarende plaatjes onder elkaar gezet. Geniet ervan of schudt uw hoofd in afkeuring.