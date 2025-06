Oom jeugdagent in Deventer doet een straattaaltje speciaal voor de jeugd en dan weet je weer dat er in dit land gelukkig ook dingen zijn die wél werken. Met zo'n schitterende video op Insta krijg je scooterterroristen die op Joden jagen, billentikkers op fatbikes (gemiste kans dat agent niet zelf op een fatbike kwam aanscheuren) en rellende "jongeren" wel aan het sidderen natuurlijk. Door woorden te gebruiken als 'scotoe', 'planga' en 'jakka', uitgesproken op z'n boomers, stoppen alle jeugdige misdadigers subiet met jeugdige misdadigers zijn, blijven alle messen in de la, gaan de pistooltjes terug naar de pistooltjesshop en kan de coke gewoon in de Rotterdamse haven rusten. Dit slaat zo hard aan, niet in de laatste plaats omdat de uitvoering zo oogstrelend goed is (let op de Noa lang-mondscheetjes) dat er zelfs geen K-woord aan te pas hoeft te komen aan het begin of eind van elke zin. En dan ben je dus een grote meneer (in het blauw).