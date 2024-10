De tandjes. Ahmed Aboutaleb is nog niet eens echt weg als burgemeester van Rotterdam (Sosserdam haha) of de totale chaos slaat al toe. Gisteren onthulde de gemeente allemaal ontzettend ludieke straatnaambordjes zoals 'Cokesingel' (in plaats van Coolsingel, hoe verzin je het), of 'West-Snuifkade' (in plaats West-Kruiskade, hilarisch gewoon). Toen zei iedereen 'die worden gejat' en TADAA nou zijn die bordjes gejat. Een mooier symbool voor de totale machteloosheid van onze overheid tegen drugscriminaliteit is haast niet denkbaar: zelfs deze extreem kazige kutactie loopt helemaal in de soep omdat er niemand meer in staat is om de orde te handhaven. Minder bordjes graag. En meer boeven in de cel. Oh nee wacht.