Gaan we nu een kijkje nemen in 010, waar men van plan is om te demonstreren tegen de aangenomen asielwetten. Wetten kwamen er onlangs door omdat Frans Timmermans en zijn vierde vrouw (PvdA) liever op Keti Koti aan het deugen waren ipv aan het werk in Den Haag. Meteen daarop kwam de linkschristelijke deepstate (Senaat, VNG, RvS) in actie, en ging het CDA bij monde van Henri Bontenbal in de missionarishouding - en de Kom Soep Meme was geboren. Volgens het internet zijn er tussen de 23.000 en 58.000 ondermijnende illegalen in Nederland, zeg maar gerust: een stad als Rijswijk. Petitie GroenLinksPvdA tegen de asielwetten die met dank aan Timmermans democratisch zijn aangenomen, staat inmiddels op 126.000 ondermijnende handtekeningen. Dus het zal wel retedruk worden in Rotjeknor. Live-ticker HIERRR. Later meer.