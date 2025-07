Jahoor, probeert een rechts kabinet ein-de-lijk een beetje prioriteit te geven aan de GEWONE NEDERLANDER die al een decennium op de wachtlijst voor een huurwoning staat en dan besluit de DEUGENDE REPUBLIEK NULTWINTIG... Oh. Of nulvijftig natuurlijk. Juist, in de Grunnegse gemeenteraad is een motie aangenomen waarmee wegens 'medemenselijkheid' het vrijdag in de Tweede Kamer aangenomen verbod op voorrang voor statushouders op de huurmarkt wordt genegeerd. Die motie bleek dubbelop, want PvdA-wethouder Rik van Niejenhuis bleek sowieso al van plan om de wet te gaan omzeilen als deze er komt. Wethouder zijn is immers 'meer dan je aan de wet houden'. Ook Artikel 1 van de grondwet werd aangehaald, het lijkt Van Niejenhuis namelijk geen goed idee dat men 'onderscheid maakt op basis van afkomst'. Dat moet je inderdaad koste wat het kost voorkomen, dus dan maar doorgaan met... Onderscheid maken op afkomst. Verder wil de gemeente de voorrang voor statushouders behouden om 'overbelasting van opvanglocaties te voorkomen' en omdat 'een snelle start en een dak boven je hoofd de beste start is om toegang tot onderwijs te krijgen, te werken en deel te nemen aan de samenleving'. Kelly Blauw, het enige PVV-raadslid, begon in het debat dingen te roepen als 'eigen volk laatst' en de dierenpartij vond Kelly Blauw vervolgens weer een fascist. Erg ongezellig allemaal. Het lijkt Nederland wel.