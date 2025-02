Voornemen stond in het regeerakkoord en wordt binnenkort door Woonminister Mona Keijzer bewaarheid. Ingewijden melden over het wetsvoorstel aan De Telegraaf: "Gemeenten wordt een verbod opgelegd om bij huurhuizen asielzoekers met een verblijfsvergunning voorrang te geven boven andere woningzoekers. BBB-minister Keijzer heeft de plannen nu in een wet gegoten. (...) De wachtlijsten voor huurhuizen zijn ellenlang. De voorrang van de statushouders op de huurmarkt draagt bij aan de druk op die wachtlijsten en daarom spraken coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB eerder af om dit te gaan verbieden."

Het land is niet vol maar wel druk, dus gemeenten zijn boos. "Een aantal gemeenten noemt het voorstel "onmenselijk en een schijnoplossing" en zegt "verbijsterd" te zijn. Het gaat om zestien gemeenten die samen een reactie hebben geschreven, waaronder Amsterdam, Den Haag, Utrecht, Groningen, Haarlem en de gemeente Westerwolde, waar het aanmeldcentrum van Ter Apel ligt. Volgens de gemeenten zal door dit plan de doorstroom uit de asielzoekerscentra stokken, terwijl die centra vol zitten. Ze wijzen erop dat nu al een op de drie mensen in de opvang statushouder is. (...) De gemeenten roepen het kabinet op het voorstel "met spoed in te trekken.""

Ja kijk weet je, als je een probleem niet meer op kunt lossen zonder dat je eigen bevolking eraan onderdoor gaat, kun je dus echt maar twee dingen doen: alle stikstofmaatregelen van tafel en maximaal bijbouwen, of maximaal inzetten op remigratie. En als je echt eens iets voor je bevolking wil betekenen doe je het allebei.