Nieuw jaar, zelfde opvangproblemen. Afgelopen jaar wist het COA zo'n dertigduizend (vergelijkbaar met de complete gemeente Culemborg) gethermostaatcoachte statushouders te huisvesten, maar belangrijker dan dat: zo'n negenduizend statushouders vonden geen plek onder de zon. Die enorme lading dakzoekers nemen we mee naar het nieuwe jaar, terwijl de constante stroom aan nieuwe statushouders aanblijft. Gevolg: in de eerste zes maanden van dit jaar moeten de overvolle gemeenten van dit land huizen vinden voor vijfentwintigduizend kersverse Nederlanders. Best lastig nu zo'n beetje alle overtallige cruiseschepen, hotels en vakantieparken al gevuld zijn en het bouwen dit jaar zowaar nog langzamer gaat dan in 2023. Slecht nieuws voor iedereen die het goede voornemen had om de asielcrisis achter te laten in 2023: dit jaar wordt het er niet beter op. De instroom blijft hoog en de Nederlandse gemeenten hebben geen idee waar we al deze nieuwe burgers moeten laten. Hee Geert, hoe zit het eigenlijk met dat nieuwe kabinet?