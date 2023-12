Terwijl u met een fleece-deken op de bank bibbert bij een terracotta bloempotkachel met een waxinelichtje, hebben hunnie in een portiek verder de verwarming lekker op 27 graden en het raam open want het werd wel erg warm in de voorrangswoning met gratis Miele. In Arnhemmistan is een pilot gestart met energiecoaches die tips geven aan statushouders om de energierekening behapbaar te houden. "In Syrië zorgt de regering voor gas en elektriciteit." Ja sjappie, voor die regering was je nu net gevlucht. WAT DENK JE ZELLUF? DAT ALLES GRATIES IS IN DIT LAND? [Antwoord: ja - red}. Enfin, geweldig verhaal bij RTL Nieuws over hoogopgeleide kennismigranten en overige apothekers uit Aleppo die nog nooit een CV van binnen hebben gezien. Wat een land & wat een mensen. EN WAT EEN SCHITTERENDE ENERGIECONTRACTEN.