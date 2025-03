Kelderende kijkcijfers voor Eenvandaag, Journaals, EVA, Boulevard, RTL Nieuws, GTST & niemand die nog weet wat voor weer het morgen wordt. Want de TV moet UIT in namiddag en vooravond alsook de rest van uw apparaten (lampen, inductieplaten, airfryers, afzuigers, alle opladers, espresso-apparaten etc etc etc. Consumenten die niet vrijwillig willen meewerken worden straks keihard afgeschakeld tussen VIER en NEGEN, want de stroom is weer eens op. Verkocht aan het buitenland, weggegeven aan Oekraïne én alle lampen in de Plenaire Zaal stonden weer eens de hele dag aan. Gelukkig begint voetbal (PSV-Arsenal) om 21:00 uur, dus bord op schoot. PS: televee is een Philips uit 1949.