WNL heeft Halbe Zoolstra uit de datsja getrokken om leeg te lopen over een nakende wereldoorlog. En wie zou je liever in de cuckstoel hebben dan Halbe Zijlstra, die op plekken kwam? Halbe Zijlstra kende Poetin persoonlijk, Halbe Zijlstra was bij de inauguratie van Obaaaaama, Halbe Zijlstra was op 15 november 1991 in Groningen voor het legendarische concert van Nirvana en Halbe Zijlstra zat op 9 april 2025 bij WNL. Met een pleistertje in z'n nek, want toen Halbe Zijlstra in 1963 in Dallas was ketste er een kogel af. Halbe Zijlstra reisde in de jaren 70 in een campertje door de Iran, hij dronk thee bij de sjah en nu droomt Halbe Zijlstra van een WERELDOORLOG. En hij weet hoe het voelt, want Halbe Zijlstra was op 14 februari 1945 in Dresden en een paar maanden later schoof hij aan in Jalta. O wijze almachtige Halbe Zijlstra, toe, duid nog meer dingen voor ons. Hoe lang mag Frans Timmermans blijven? Hoe gaat het nu met Rolf Wouters? Scoort Marco Borsato ooit weer een hit?