Hans van der Togt is voor niets gestorven. SBS6 krijgt weer een nieuw programma. PRIJZENJACHT. De show wordt gepresenteerd door Lamme Frans en het is superorigineel en geweldig en fantastisch en nog nooit vertoond. Het AD kondigt het aan alsof de Jezus Christus de Messias onder de programma's uit de hemel is neergedaald. TWEE TEAMS spelen tegen elkaar en dan mogen ze met hulp van de familie door elkaar schreeuwen. HEUJ HEUJ JA DAT ZIT ZO OEH HAHAHA LACHEN MAN. Sjonge jonge wat is de Nederlandse televisie toch vernieuwend en wat doen ze totaal niet aan inwisselbare formuletelevisie maar is het gewoon weer iets uit de koker van John de Mol waar we echt op zitten te wachten en naar toe kunnen leven als we met de ene hand in de paprikachips en de andere hand in de broek wel wíllen applaudisseren voor het Nederlandse televisielandschap, maar niet kunnen.