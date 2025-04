De diversiteitscultus op teevee zou u weleens op het idee kunnen brengen dat er enkel geniale mensen met een migratie-achtergrond bestaan, maar dat is dus helemaal niet zo. Soms zijn ze gewoon ontzettend dom. Dom genoeg om mee te werken aan een boek van Sid Lukkassen, dom genoeg om zich aan te melden voor een datingprogramma, dom genoeg om zich vervolgens niet te bedenken en dom genoeg om op het podium allerlei ontzettende domme dingen over zichzelf te gaan zitten verkondigen. Omdat Omroep Zwart als geen ander op de hoogte is van het belang van representatie, belicht het ook deze kant van het spectrum in het nieuwe tv-programma Date on Stage. De afleveringen worden steeds aangekondigd met behulp van hele domme tekstjes. Dat is ook zo leuk: zelfs de taal heeft bij Omroep Zwart een migratie-achtergrond ("Koala gaat op zoek naar zijn forever love. De dj wordt verrast door de confession van één van zijn matches"). Mooi, goed en belangrijk, want zo wordt niet per abuis de indruk gewekt dat mensen met een migratie-achtergrond gewoon Nederlands kennen, en ook dat is klaarblijkelijk een speerpunt van Omroep Zwart.