OK hear us out. Omroep Zwart heeft dus een Instagram-kanaal met infotainment voor Gen Z over urgente onderwerpen als body positivity, climate change of waarom Sophie Hilbrand extreemrechts is. Super belangrijk allemaal, maar we waren wel even shook over deze video. Omroep Zwart springt nu dus in de bres voor Nederlanders die dialect spreken. Echt letterlijk crazy, maar ze hebben een punt. Er zijn dus een boel Nederlanders die geen 'Standaardnederlands' spreken, zoals mensen uit rural communities in Twente of de indigenous people van Fryslån. Die mensen worden dus gediscrimineerd vanwege hun taal. Standaardnederlands wordt zelfs 'algemeen beschaafd' genoemd, like wtf colonizers? Dat allemaal terwijl dialecten gewoon European cultural heritage zijn. Anyway, newsflash voor alle dialect-sprekers onder ons: jullie hebben nu officieel een claim to fame in de ogen van woke. Vanuit Omroep Zwarts point of view zijn jullie niet meer alleen maar jullie white privilege, maar net als zij slachtoffers van capitalist colonialism! En dat allemaal omdat een clubje mensen dat de hele dag een hybrid tussen slecht Nederlands en slecht Engels spreekt besloot het voor jullie op te nemen. Congrats!