Nou mensen. Kan iedereen zich wel de hele tijd afvragen of Omroep Zwart ook eindelijk eens een keer GAAT WERKEN voor die Hilversumse subsidiemiljoenen maar het antwoord is dus JA. Gisteravond zaten wij namelijk al helemaal klaar voor de tien kilometer schaatsen live op de radio met Erben 'Erben' Wennemars, toen we nog een staartje meepikten van de personalityshow 'Met Mandy'. Die werd niet gepresenteerd door Mandy, maar door iemand anders, maar daar gaat het nu niet om. Waar het wel om gaat is de column die wij hoorden van Sahil Amar Aïssa, BNNVARA-presentator en tevens ook cultuurmaker namens Paus Grensoverschrijdend Mariëtte Hamer. Sahil heeft namelijk een paar vragen over "de Jemenieten die Israëlische schepen blokkeren en nog geen ziel hebben vermoord". Die worden namelijk zomaar terroristen genoemd. Genoemde Jemenieten zijn natuurlijk: de Houthi's. Dat is een club met een vlag waarop staat "Dood aan Amerika", "Dood aan Israel" en "Verdoemenis aan de Joden" die homoseksuelen ter dood veroordeelt. Die kun je kennelijk niet zomaar 'terrorist' noemen zonder dat daar in een kritische Omroep Zwart-column vragen bij worden gesteld. De rest van Sahils bijdrage is ook genieten trouwens, met een Giselle van Cannesk verband tussen de opstand tegen de slavernij en de blokkade van schepen, en een paar moeilijk verstaanbare hondenfluitjes over een 'monopolie'. Je zou na het horen van deze column haast zeggen: 'Van mij mag half Hilversum affikken'.