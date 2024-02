Noot: bovenstaande progressieve Nederlanders op Den Haag Centraal Station bedoelen dus nadrukkelijk niet de internationaal erkende Jemenitische overheid. En nadrukkelijk wel Iraanse proxy de Houthi-rebellen, omdat zij commerciële schepen aan blijven vallen. Inderdaad, dat betreft dezelfde Houthi-rebellen die slavernij officieel herintroduceerden en deze week dus 13 Jemenitische mensen tot publieke executie veroordeelden op laste van homoseksualiteit. Het AFP bericht dat:

"A Houthi-run court in Yemen has sentenced 13 people to public execution on homosexuality charges, a judicial source said Tuesday. (...) The sentences were handed down in Ibb, a province controlled by the Houthis. (...) Three others were jailed on similar charges, according to the judicial source, who spoke to AFP on condition of anonymity because he is not authorized to speak to the press. Another 35 people have been detained by Houthis in Ibb province on homosexuality charges, the source said. Videos shared with AFP, which could not be independently verified, showed a judge in a court reading out the death sentences on Sunday."

En dit is dus hoe vergaand geperverteerd en gecorrumpeerd delen van """progressief""" """Nederland""" zijn. Ze steunen die Houthi's openlijk, luidkeels en in eigen kring onweersproken, o.a. gewoon op Den Haag Centraal.

Maar waag het eens christelijke liedjes te zingen en flyers uit te delen, dan trappen NS-handhavers je zonder te knipperen naar buiten hoor.