Trump zei aan boord van Air Force One dat hij morgen van plan is Poetin telefonisch te spreken: "I'll be speaking to President Putin on Tuesday. A lot of work's been done over the weekend. We want to see if we can bring that war to an end. Maybe we can, maybe we can't, but I think we have a very good chance. We'll be talking about land. We'll be talking about power plants. I think we have a lot of it already discussed very much by both sides, Ukraine and Russia. We're already talking about that, dividing up certain assets." Amerikaanse en Russische ministers van Buitenlandse Zaken Rubio en Lavrov blijven ondertussen werken aan het herstellen van diplomatieke banden en kanalen, en Zelensky zegt inmiddels 'open te staan' voor het geleidelijk vervallen van economische sancties tegen Rusland, zolang dit het vredesproces bevordert.

In ander nieuws zet Trump zijn grootschalige weekendoffensief tegen de Houthi's vandaag onverminderd door, en lijkt daarmee voorlopig bij zijn dreigement te blijven dat als de Houthi's niet stoppen met het afpersen en verhinderen van commerciële scheepsvaart: "To all Houthi terrorists, YOUR TIME IS UP AND YOUR ATTACKS MUST STOP, STARTING TODAY. IF THEY DON'T, HELL WILL RAIN DOWN UPON YOU LIKE NOTHING YOU HAVE EVER SEEN BEFORE." Ook laat Trumps Nationale Veiligheidsadviseur Mike Walz weten dat Amerika overweegt in Jemen Iraanse doelen zelf aan te vallen.

Volgens het Houthi-ministerie van 'gezondheid' zijn er inmiddels "minstens 53 doden en 98 gewonden gevallen" en volgens een woordvoerder van dat ministerie waren "de meeste slachtoffers vrouwen en kinderen". Opmerkelijk, waar ter wereld je dat schuim ook aanvalt, je raakt alleen maar vrouwen en kinderen! Wel valt op dat deze cijfers aanzienlijk hoger zijn dan na die in totaal vier keer dat Israël de Houthi's aanviel, wat erop wijst dat deze Amerikaanse aanvallen wel echt veel zwaarder zijn.

Volgens een Ameirkaanse official vuurden de Houthi's als vergelding 11 drones en een raket af op de Carrier Strike Group, maar "Ten of the drones were intercepted by US Air Force fighter jets and one was intercepted by a Navy F/A-18 fighter jet. The missile fell into the water far from the ship, and nothing came close to hitting either the carrier or the warships in its strike group." Veel meer beeld na de breek.