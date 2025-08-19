Ondanks die handige kaart met in percentages uitgedrukt hoeveel Oekraïens grondgebied Rusland per regio bezet, ging het gisteren eigenlijk amper over grondgebied. Waar het uiteindelijk wel steeds over ging: veiligheidsgaranties, hoe waarborgt Oekraïne de nieuwe grenzen na een vredesovereenkomst. Het antwoord daarop lijkt te zijn dat Oekraïne met Europese financiering tussen de $90 en $100 miljard aan Amerikaanse wapens aan zal schaffen, en dat Amerika een overeenkomst t.w.v. $50 miljard sluit om drones met Oekraïense bedrijven te gaan produceren. Naar verwachting worden deze veiligheidsgaranties "binnen 10 dagen" geformaliseerd.

Daar bovenop is vooral Macron nog steeds een uitgesproken voorstander van een Europese vredesmacht in Oekraïne, zij het ver achter de voorste linies. Om het daar eens over te hebben zet hij zich dus in om na Trumps, Poetins en Zelensky's trilateraaltje een quadrilateraaltje met Europa erbij te houden. Maar het eerste bilateraaltje tussen Zelensky en Poetin verwacht Duitse kanselier Merz dus al "binnen twee weken", al voelt dat vooral als een terloopse schatting.