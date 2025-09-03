achtergrond

China houdt grootste militaire parade tot nu toe, eregasten Poetin en Kim Jong-un kijken toe, Trump spreekt van "samenzwering tegen VS"

Dat kunnen ze ja

Compilatie van 1 minuut

Kijk de nobele ambacht van de paradekunst staat natuurlijk niet gelijk aan operationele effectiviteit. Maar indruk wekken doet het wel, en daar gaat het om. Want een krijgsmacht zonder noemenswaardige operationele ervaring moet het toch ergens van hebben, en op het 80-jarige jubileum van het 'verslaan' van Japan is dit China's grootste militaire optocht tot nu toe. Erbij: Poetin, Kim Jon-un en 23 andere staatshoofden van de 'Global South'. De 'Westerse' delegatie beperkte zich tot Slowaakse (wel EU) premier Fico en Servische president Vucic. De Australische premier was wel in Beijing, maar niet bij de parade zelf. 

Er niet bij: Trump! Zijn commentaar op de show en samenkomst luidde: "The big question to be answered is whether or not President Xi of China will mention the massive amount of support and “blood” that The United States of America gave to China in order to help it to secure its FREEDOM from a very unfriendly foreign invader. Many Americans died in China’s quest for Victory and Glory. I hope that they are rightfully Honored and Remembered for their Bravery and Sacrifice! May President Xi and the wonderful people of China have a great and lasting day of celebration. Please give my warmest regards to Vladimir Putin, and Kim Jong Un, as you conspire against The United States of America. PRESIDENT DONALD J. TRUMP".

Chinese president Xi's speech was een beetje zoals altijd, maar het was wel de eerste keer dat China's gehele nucleaire mobiele landarsenaal, en alle vijf varianten van China's twee stealth-straaljagers tijdens dezelfde parade getoond werd. Ook kwamen de nieuwste drones, laserwapens en anti-drone-wapens voorbij. Veel meer beeld na de breek.

Compilatie van 23 minuten (dames op 11:40 de redactie-favorieten)

(deze dus)

Stream inclusief commentaar van bijna 3 uur

De makkers stappen in

Trumps commentaar

China's fly boys

Opmerkelijke vertoningen (commentaar door fan-account)

Ja klein is anders5

Tags: China, Poetin, Kim Jong Un
@Spartacus | 03-09-25 | 10:30 | 334 reacties

