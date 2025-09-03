China houdt grootste militaire parade tot nu toe, eregasten Poetin en Kim Jong-un kijken toe, Trump spreekt van "samenzwering tegen VS"
Dat kunnen ze ja
Compilatie van 1 minuut
The Military Parade in a minute, posted on Weibo by People's Daily. pic.twitter.com/bWeDEUGtWC— Manya Koetse (@manyapan) September 3, 2025
Kijk de nobele ambacht van de paradekunst staat natuurlijk niet gelijk aan operationele effectiviteit. Maar indruk wekken doet het wel, en daar gaat het om. Want een krijgsmacht zonder noemenswaardige operationele ervaring moet het toch ergens van hebben, en op het 80-jarige jubileum van het 'verslaan' van Japan is dit China's grootste militaire optocht tot nu toe. Erbij: Poetin, Kim Jon-un en 23 andere staatshoofden van de 'Global South'. De 'Westerse' delegatie beperkte zich tot Slowaakse (wel EU) premier Fico en Servische president Vucic. De Australische premier was wel in Beijing, maar niet bij de parade zelf.
Er niet bij: Trump! Zijn commentaar op de show en samenkomst luidde: "The big question to be answered is whether or not President Xi of China will mention the massive amount of support and “blood” that The United States of America gave to China in order to help it to secure its FREEDOM from a very unfriendly foreign invader. Many Americans died in China’s quest for Victory and Glory. I hope that they are rightfully Honored and Remembered for their Bravery and Sacrifice! May President Xi and the wonderful people of China have a great and lasting day of celebration. Please give my warmest regards to Vladimir Putin, and Kim Jong Un, as you conspire against The United States of America. PRESIDENT DONALD J. TRUMP".
Chinese president Xi's speech was een beetje zoals altijd, maar het was wel de eerste keer dat China's gehele nucleaire mobiele landarsenaal, en alle vijf varianten van China's twee stealth-straaljagers tijdens dezelfde parade getoond werd. Ook kwamen de nieuwste drones, laserwapens en anti-drone-wapens voorbij. Veel meer beeld na de breek.
Compilatie van 23 minuten (dames op 11:40 de redactie-favorieten)
(deze dus)
The formation of China's women militia marched through Tiananmen Square during the #VDay parade on September 3. (Video: Xinhua) pic.twitter.com/2v8OKgAesF— Global Times (@globaltimesnews) September 3, 2025
Stream inclusief commentaar van bijna 3 uur
De makkers stappen in
After Trump and Modi, Putin now shares a car ride with Kim Jong Un. pic.twitter.com/tBq3JbzHg3— Clash Report (@clashreport) September 3, 2025
NOW - Putin, Xi, and Kim walk side-by-side for viewing of China's largest military parade in Beijing. pic.twitter.com/NGYK8UGjJZ— Disclose.tv (@disclosetv) September 3, 2025
Kim, Putin stand alongside Xi Jinping for massive military parade in China— FRANCE 24 English (@France24_en) September 3, 2025
➡️ https://t.co/JHDE2M0GlQ pic.twitter.com/bBfqBflGiO
Trumps commentaar
China's fly boys
This is the first time in the world that five models of cutting-edge stealth fighter jets have appeared in one parade.— China Daily (@ChinaDaily) September 3, 2025
All of the five models — the J-20, J-20A, J-20S and J-35A of the PLA Air Force as well as the PLA Navy's J-35 — thundered past the Tian'anmen Square in central… pic.twitter.com/M9V2IFQNnl
September 3, 2025
Opmerkelijke vertoningen (commentaar door fan-account)
🇨🇳 BREAKING: China showcases a massive fleet of advanced drones during WWII Victory Day parade. pic.twitter.com/hyR7Lq5BK2— Defence Index (@Defence_Index) September 3, 2025
🚨 BREAKING:— Defence Index (@Defence_Index) September 3, 2025
China showcases the LY-1, a massive directed-energy laser system (DEW) 🇨🇳 Displayed during the military parade, it highlights advances in cutting-edge defense tech. pic.twitter.com/v8pHR3Ssfb
🔴 BREAKING: China has unveiled its ultimate anti-drone weapons 🇨🇳— Defence Index (@Defence_Index) September 3, 2025
It’s not a missile.
It’s not a traditional gun.
It’s OW5-A50 Laser HMV3 and “Hurricane 3000” Microwave System ⚡
One blast = dozens of drones disabled mid-air.
No ammo. No reload. Just pure energy.
Built for… pic.twitter.com/QhvVN8qpUv
🚨 BREAKING: China unveils next-level anti-drone systems 🇨🇳 High-power lasers, 96-cell truck-mounted missiles, and massive microwave weapons showcased, capable of enforcing no-fly zones over battlefields. pic.twitter.com/kV5JOjIB24— Defence Index (@Defence_Index) September 3, 2025
Ja klein is anders5
🚨 Massive: DF-5C — three parts of one missile on three separate vehicles 🇨🇳 This strategic weapon is a true monster. What could its range and payload capacity be? 🤯 pic.twitter.com/WP2AioC9dm— Defence Index (@Defence_Index) September 3, 2025
🇨🇳 BREAKING: China unveils the DF-5C, a new variant of the DF-5B intercontinental missile Showcased during the Victory Day parade, highlighting upgrades in range and capability. pic.twitter.com/yhEYwFlt55— Defence Index (@Defence_Index) September 3, 2025
