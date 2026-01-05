Nederland ligt (nog steeds) plat, trein- en vliegverkeer ontregeld, Caroline van der Plas INGESNEEUWD
Hebben jullie eigenlijk een noodpakket
Heeft er al iemand getwitterd dat we in dit land helemaal niets kunnen ja dat heeft al iemand getwitterd. Schiphol ligt plat (zeker tot 14:00 uur) en het treinverkeer ligt op z'n gat. Nu ligt het treinverkeer al op z'n gat als het vijf minuutjes regent, kun je nagaan wat er gebeurt als het de hele nacht sneeuwt. Er is geen treinverkeer mogelijk van & naar Amsterdam. Scholen in Friesland hebben de deuren gesloten. Koekoekje Krispijn smaalt over 'klimaatverandering'. Caroline van der Plas is ingesneeuwd. Gerri Eickhof zoekt naar De Muts. De A32 is reddeloos verloren. En we zijn er nog niet. Hier op GSHQ loeit de verwarming op een behaaglijke 21 graden, maar van schrik hebben we een blik ananasschijven (Del Monte) uit het noodpakket opgevroten. Hou je veilig zo lang als ik leef. Later meer.
Update 14:25 - Nieuws van Schiphol. "Als gevolg van de winterse weersomstandigheden is er vandaag de hele dag zeer beperkt vliegverkeer mogelijk van en naar Schiphol."
Update 14:30 - En de NS: "De weersvoorspelling geeft aan dat rond 17:00 uur vanmiddag nieuwe stevige sneeuwbuien vallen op verschillende plekken in Nederland. Daardoor zal de hinder fors toenemen"
Update 14:53 - We zijn er nog niet. Weerman Michael ziet voor volgende week 'zeer strenge vorst'
Ingesneeuwd op de Veluwe. Oprit A1 bij Kootwijk volgens mij nu afgesloten. Verkeer hoopt zich ook achter mij op pic.twitter.com/0WrktTfvoV— Caroline van der Plas (@lientje1967) January 5, 2026
❄️ Bizar beeld via Rijkswaterstaat van de snelweg A32 in Friesland! Sommige stukken zijn helemaal ingesneeuwd; zo zie je ze toch niet vaak uit eigen land... #sneeuw pic.twitter.com/kzxWIxZMol— Wouter van Bernebeek (@StormchaserNL) January 5, 2026
Door het aantal incidenten kunnen onze weginspecteurs niet overal op tijd bij zijn. Bij afrit Utrecht-Langerak (#A2) proberen weggebruikers elkaar zo goed mogelijk te helpen om verder te komen. https://t.co/DvlAzjUEi9 pic.twitter.com/PHGqRKVp9Z— Rijkswaterstaat Verkeersinformatie (@RWSverkeersinfo) January 5, 2026
Reaguursels
