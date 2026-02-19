Terug van nooit weggeweest: SNEEUW en Co de Geel
Sneeuw heeft zich in ons hart genesteld
Inmiddels hebben we sneeuw aardig leren kennen, we waren al vaak samen de afgelopen tijd. We kunnen ons niet heugen dat we sneeuw zo veel zagen, en telkens was sneeuw best hard. We voelen ons echt verbonden met sneeuw, we krijgen warme gevoelens als we sneeuw weer zien en proberen sneeuw altijd even te strelen als we de kans krijgen. Maar sneeuw doet eigenlijk vrij weinig voor óns. Ja, de wegen worden glad, ongelukken gebeuren en Co de Geel valt ons ten deel, maar de laatste tijd was sneeuw toch vooral heel erg fijn (in de negatieve zin des woords). Dat is misschien leuk voor kinderen, alleen zijn wij dat al zeker twee jaar niet meer. MAAR WACHT EENS, vandaag doet sneeuw wat terug! Vandaag, na maanden hinten, proberen, fluisteren, aaien, paaien, afhouden en er dan maar in pissen van onze kant, is sneeuw eindelijk NAT. NATTE SNEEUW! We hebben het verdiend. Geniet ervan, met mate uiteraard, en wees vooral zeer teder.
Doe maar NAT
Er zijn perioden met regen en plaatselijk ook natte sneeuw of #sneeuw! Het kleine verschil in temperatuur maakt dat er regen of sneeuw valt. De temperatuur ligt iets boven het vriespunt en er staat een koude oostenwind! Grote verschillen in het land en zelfs binnen de regio's. pic.twitter.com/Akf8emNQay— Weerman Stefan (@MeteoVoorne) February 19, 2026
Je kunt vandaag alle vormen van neerslag tegenkomen! Regen, ijsregen, natte sneeuw of #sneeuw!— Weerman Stefan (@MeteoVoorne) February 19, 2026
In Barendrecht bij @EdAldus
gaat de ijsregen weer over in sneeuw nu! pic.twitter.com/hgOqzFkG04
