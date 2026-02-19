achtergrond

Terug van nooit weggeweest: SNEEUW en Co de Geel

Sneeuw heeft zich in ons hart genesteld

auto rijdt met enige vaart over een glad wegdek bezaaid met natte sneeuw

Inmiddels hebben we sneeuw aardig leren kennen, we waren al vaak samen de afgelopen tijd. We kunnen ons niet heugen dat we sneeuw zo veel zagen, en telkens was sneeuw best hard. We voelen ons echt verbonden met sneeuw, we krijgen warme gevoelens als we sneeuw weer zien en proberen sneeuw altijd even te strelen als we de kans krijgen. Maar sneeuw doet eigenlijk vrij weinig voor óns. Ja, de wegen worden glad, ongelukken gebeuren en Co de Geel valt ons ten deel, maar de laatste tijd was sneeuw toch vooral heel erg fijn (in de negatieve zin des woords). Dat is misschien leuk voor kinderen, alleen zijn wij dat al zeker twee jaar niet meer. MAAR WACHT EENS, vandaag doet sneeuw wat terug! Vandaag, na maanden hinten, proberen, fluisteren, aaien, paaien, afhouden en er dan maar in pissen van onze kant, is sneeuw eindelijk NAT. NATTE SNEEUW! We hebben het verdiend. Geniet ervan, met mate uiteraard, en wees vooral zeer teder.

Doe maar NAT

Verschiet uw kruit niet in een keer

Tags: sneeuw, sneeuwval, nat , natte sneeuw
@Dorbeck | 19-02-26 | 08:30 | 102 reacties

Reaguursels

