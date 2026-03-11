achtergrond

Islamversteher Coenradie (JA21): 'Islam toch niet helemaal prima'

Ingrid Coenradie, bekend van de islam helemaal prima vinden, vindt de islam niet langer helemaal prima. Een belangrijk moment in de JA21-geschiedenis daar Coenradies initiële islam-standpunt nog een iconische uitzending van Nieuwsuur opleverde. Zij kreeg destijds de vraag wat ze van de islam vond en prompt kwam er 'ja prima' uit haar mond, gevolgd door 'wat een bijzondere vraag', om te eindigen met: "ik vind alles helemaal prima". Maar als ze bij Vandaag Inside ziet dat het Kamerlid Ergin van DENK (vindt álles prima) een prima idee leek om een schorsing aan te vragen voor zijn broodnodige iftar, vindt ze dat juist helemaal niet meer prima. Dan noemt Coenradie die dadeldorst onverbiddelijk 'FLAU-WE-KUL'. Waarna ze ook nog leegloopt over politiebureaus waar ze geen kerstversiering meer ophangen en geen Pasen vieren maar wel lekker gaan zitten iftarren. Is dit Ingrid Coenradie nog wel? Misschien kreeg ze spontaan keerzin bij het zien van de pelgrimage van de Nederlandse moslim Donny, misschien heeft ze gewoon een keer naar Annabel Nanninga geluisterd; wie zal het zeggen? In ieder geval mogen we dit beschouwen als bekering tot het Juiste Antwoord en een draai in de Juiste Richting, van Mekka af dus.

@Dorbeck | 11-03-26 | 09:30 | 263 reacties

