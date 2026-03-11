Kijk. We zijn er natuurlijk al klaar voor. Iedereen kreeg eind november het foldertje 'Bereid je voor op een noodsituatie' in de bus, dus iedereen heeft zich voorbereid op een noodsituatie. Maar wat nou, als u in Flevoland woont?

Ja. Wat dan. Dat is natuurlijk op zichzelf al een noodsituatie, maar het wordt extra penibel als de stroom uitvalt. Het waterschap Zuiderzeeland heeft daarom een EXTRA FOLDER gemaakt zodat alle Zuiderzeelanders weten wat ze moeten doen zonder stroom. En laten we wel wezen, dankzij die fantastische energietransitie is dat geen denkbeeldig scenario. Belangrijkste waarschuwing zodat er geen afvalwater uit uw plee omhoog komt:

"Span een handdoek over de toiletpot en sluit daarna de toiletbril en deksel. Zet vervolgens iets zwaars zoals een zandzak op de deksel. Een andere optie is een opblaasbare pijpplug. Dit is een soort bal die je in het toilet plaats en daarna kunt opblazen tot deze klemt en de afvoer afsluit."

Let wel: "Deze tips gelden voor de laagste punten in het huis (begane grond)

en omgeving."

Weten we dat ook weer!

[NOODSITUATIE IRAN HIER]