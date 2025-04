Dames, heren ook, het is tijd voor ouderwetse PANIEK. Haal dat 72 uurspakket uit de kast, sla in voor nog eens 72 uur en voor de zekerheid ook nog maar voor de 72 weken daarna, want dit gaat helemaal fout met die Trump en de economie enzo. Want minister Klever, bekend van tv, maakt zich zorgen over het gedoe met importheffingen, "maar zegt ook dat „het belangrijk is om rustig te blijven”". En wij hebben geen verstand van beleggen maar de vorige keer dat we allemaal rustig moesten blijven van de boven ons gestelden zaten we in een soort 2,5 jaar durende koortsdroom de hele dag via Zoom te vergaderen over QR-codes. Liberation Day vier je alleen in kleine groepen!