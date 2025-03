Iedereen paniek & naar de Vomar. U moet niet langer 48 uur zelfredzaam zijn, maar 72 uur. Dat is... voor drie dagen eten in huis. Want als de pleuris uitbreekt, kunt u niet meer naar de AH to Go voor een potje Hak Appelmoes (extra kwaliteit), en dagelijks aanschuiven in een TikTok-rij voor een broodje frikandel-kaassoufflé van 14 euro is er ook niet meer bij. Honderd jaar geleden waarschuwde uw overheid dat u een noodpakket in huis moest halen, maar dat deed u niet. En nu probeert justitieminister David van Weel (Veel Volle Drankvoorraden) het nog maar eens. Want als de vrede in Oekraïne is getekend, barst de Koude Oorlog in volle hevigheid weer los. Is niet zo, natuurlijk. Maar zo worden de Sywertjes en overige ambtenaren in Den Haag/Brussel weer eens "gillend rijk". Sterkte vanmiddag in de supermarkt.

Hoe lang blijft eten goed in de vriezer zonder stroom?

Een stroomonderbreking betekent niet noodzakelijk verspilling, verre van dat zelfs. De hele inhoud van de diepvriezer moet niet in de vuilbak, een storing mag tot 6 uur duren vooraleer het voedsel in uw ijskast gaat bederven en tot 48 uur voor uw diepvriezer. U hebt dus ruim de tijd!