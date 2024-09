Wat een armoe weer op de NPO, bij WNL. Leefde hoofdredacteur Bert Huisjes nog maar, want dan was dat onzalige item van Thomas van Groningen en een stompzinnig bij elkaar geshopt noodpakket NEIN NEIN NEIN uitgezonden. Kersvers minister Van Weel (Veiligheid, Justitie) werd ondervraagd over die gemene meneer Poetin, die nu heel er boos is om die langeafstandsraketten, en dat WOIII nu ongeveer is begonnen. NPO START, vanaf minuut 33. En toen sprak Zijne Excellentie Van Weel de apocalyptische woorden: Wat als... we acht weken geen stroom hebben? En daar moet u toch echt even serieus over nadenken. Het is namelijk geen pannenkoek die dat zegt, maar uw Veiligheidsminister van Justitie, die blijkbaar over voorkennis beschikt. ACHT WEKEN! DAT ZIJN TWEE MAANDEN!!! BIJNA ZESTIG DAGEN!!!!! Voorheen moest u zichzelf drie dagen kunnen redden. Heeft u net 1 doosje lucifers, 4 batterijen (AA), 2 Bolsius-kaarsen, 1 doos Bar-le-Duc a 6 liter, 3 potten pastasaus (basilico), en twee trays Schultenbräu opgeslagen in de meterkast, KOMT DIE KNAKKER MET ACHT WEKEN GEEN STROOM. Al uw slimme meters doen het niet, al uw streamingsdiensten doen het niet, uw warmtepomp doet het niet, alsook uw kookplaat, deurbelcamera, Tesla, Jura, vriezer, airfryer, föhn en bankpas, en reaguren in het GeenStijl StamCafé is er ook niet meer bij. Hallo Ebay Diesel Generators.