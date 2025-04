Voor het dossier. Volslagen nepnieuws bij de NOS inzake de black-out op het Iberisch Schiereiland. We hebben dronken aardbeien, Rob Jetten en Thierry Baudet zinniger dingen horen zeggen alsdan deze weermevrouw op de NPO. We moeten lachen, maar eigenlijk moeten we huilen. "WANT HET HEEFT MET HET WEER TE MAKEN". Nee natuurlijk niet. Een Spanjool heeft het netwerk van Spanje/Portugal met 1 blauw en 1 bruin draadje aan het Europese netwerk geknoopt en toen vloog er een quebrantahuesos in de Pyreneeën tegen die draadjes aan, en klaar was Juan. Had u al een extra solar powerbank kolencentrale?