Sinds vannacht zijn er op allestoringen.nl duizenden meldingen gedaan van een STORING bij telecomprovider Odido (daardoor ook bij Ben en Simpel, die het netwerk van Odido gebruiken). Bellen gaat niet en er zouden ook problemen zijn met 4G en 5G. De mensen die daar 's nachts het eerst mee te maken kregen zijn natuurlijk taxichauffeurs, dus die zaten wellicht een nachtje zonder werk (kunnen ze dit weekend in Amsterdam inhalen!). In juni was het ook al raak bij Odido en ontstond vooral grote angst voor de veiligheid rond de NAVO-top die toen plaatsvond in ons land. Toen was 112 ook niet bereikbaar. Nu is 112 wel bereikbaar en is er ook geen sprake van een NAVO-top. Er is wel sprake van een regenachtige vrijdagochtend (gefeliciteerd, het is augustus), mooi moment om je gewoon nog lekker even een keer om te draaien en de onbereikbaarheid haar werk te laten doen. De baas kan je toch niet bellen. HA!