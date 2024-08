Lekker dan. Bronnen van de T. en bronnen van NRC en bronnen van RTL Nieuws melden dat de landelijke storing van bijna alles waardoor de Russen en/of Rian van Rijbroek hier zometeen op de stoep staan wordt veroorzaakt door problemen bij het NAFIN. Dat is zeg maar het BMOVL-filtertje van de Rijksoverheid, een robuust systeem dat blijkbaar toch niet zo robuust is. "Deze kabel is het product van een publiek-private samenwerking tussen Defensie en onder meer KPN. Dit ‘gesloten’ glasvezelnetwerk is zo’n 3.300 kilometer lang en is noodzakelijk voor vitale overheidstaken. Het verbindt niet alleen zo’n 180 defensielocaties met elkaar, maar ook 70 locaties die niet van Defensie zijn. Dit zijn onder meer de ministeries en hun datacenters, politielocaties, het centrale deel van het C2000-netwerk waarmee de hulpdiensten communiceren, maar ook enkele NAVO-hoofdkwartieren en de koppeling met de militaire netwerken van België en Duitsland." Gelukkig doet de Algemene Rekenkamer al onderzoek naar het netwerk. NOU NAFIN HOE VINDEN JULLIE ZELF DAT HET GAAT.

UPDATE - Defensie: "Geen indicatie dat het gaat om een actie van kwaadwillenden."