Blaadjes op de taxibaan! De Koninklijke Luchtmacht spreekt van een "netwerkstoring". Een woordvoerder van Eindhoven Airport zelf zegt: "De eerste vluchten vanaf Eindhoven Airport vertrekken normaliter vanaf 07.00 uur, "maar bij het opstarten ontdekten we de storing. Daardoor zijn vandaag nog geen vluchten vertrokken." Het is niet duidelijk wat er aan de hand is en hoelang de storing gaat duren. "Er is geen vliegverkeer mogelijk tot de oorzaak achterhaald is", laat een woordvoerder van de luchthaven weten."

Nou, je zou het maar meemaken. Dit topic wordt live aangevuld met updates en getuigenissen van overlevenden.

UPDATE 08:49 - Reiziger Sebastiaan "Hoort net dat Eindhoven Airport pas om 13:00 open gaat voor vliegverkeer?" Hart van Nederland zit er bovenop.

Update 09:17 - Oh wow, ook Kustwacht en Koninklijke Marechaussee "getroffen door grote computerstoring: systemen liggen urenlang plat".

Update 09:19 - Ook DigiD en de GGD kampen sinds gisteren met storing, onduidelijk of er een verband is.

Update 09:35 - Ah, er is dus een "landelijke storing gaande waardoor het gebruikelijke alarmerings- en communicatiesysteem van hulpdiensten verstoord is. Er wordt teruggevallen op noodscenario's, waardoor dit geen effect heeft op de alarmering en inzet van hulpdiensten."

Update 09:45 - Defensie schrijft: "Op dit moment zijn er problemen met IT-netwerken bij Defensie. De oorzaak is nog niet bekend. Medewerkers ondervinden inlog-problemen en in enkele gevallen is er impact op dienstverlening doordat tel. nummers niet bereikbaar zijn. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing."

Update 10:21 - RTL: "Onze bronnen zeggen dat er geen aanwijzing is voor een digitale aanval."

Update 11:25 - Oorzaak voor alle problemen is dus een storing bij Defensie. Dat geeft alvast een veilig gevoel!