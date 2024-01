U dacht misschien dat Flevoland met dat Floriadegezeik de grootste verspilling van belastinggeld had gevonden, maar die uit de kluiten gewassen bloembak valt in het niets bij het Lelystad Airport-debacle. Dat sportvliegveldje wacht nog steeds op zijn eerste vakantievlucht en in de tussentijd is het enkel de eindbestemming voor miljoenen weggegooide euro's. Tot 2020 verdween er al zo'n 200 miljoen euro in het uitbreidingsplan en in de afgelopen drie jaar kwam daar nog zo'n 43 miljoen bij. Iets meer dan de helft daarvan werd door eigenaar Schiphol Group betaald (lees: ook gewoon de overheid) en die andere ruim 21 miljoen euro kwam helemaal direct uit de schatkist. Zo financierde het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de 24 luchtverkeersleiders en assistenten die al sinds 2019 voor een volledige bezetting zorgen, maar in die tijd geen enkele vakantievlucht op bezoek kregen en daarom hun tijd enkel vullen met het aansturen van Diederik in zijn hobby-Cessna. Daarnaast staken de provincie, het ministerie, de gemeente Lelystad en de gemeente Almere samen nog enkele miljoenen in (stikstof)onderzoeken, rapporten, externe adviezen en communicatie en installeerde de provincie een netwerk van geluidsmeetpunten die momenteel dus enkel de beperkte herrie van die Cessna van Diederik registreren. En de kosten lopen nog op, want de bonnetjes van 2023 zijn nog niet allemaal verwerkt en ondanks dat alle seinen voor het vliegveld nog op rood staan, blijven we geld in die bodemloze put en de bijbehoren verkeersleiding pompen alsof de eerste Corendon-vakantiegangers elk moment kunnen landen. Kost wat, maar dan heeft u ook niets. Nou ja, tenzij u Diederik met een Cessna bent.