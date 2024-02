Wat een chronische treurneuzen wonen er toch in dit land. Neem Gerda die waarschijnlijk geen Gerda heet, maar wij zagen meteen een Gerda voor ons. Gerda woont in de buurt van vliegveld Lelystad en vindt die vliegtuigen maar herrie maken. Niet de grote Boeings en Airbussen die vakantievierend Nederland naar de Costa met Zon brengen, want die zullen er ondanks investeringen van honderden miljoenen euro's waarschijnlijk nooit landen. Maar Gerda is een zuurpruim en dat zal de wereld weten ook en daarom klaagt ze over alles in de lucht. Hendrik-Jan die indruk probeert te maken op zijn secretaresse in zijn Cessna? Klacht! Opa voor zijn verjaardag meenemen op een rondvlucht in een Piper? Klacht! Alle filerijders uitlachen vanuit uw Beechcraft? Klacht! En dat het afgelopen jaar dus liefst 1.536 keer. Gooi daar de nummer twee klager bij en Lelystad zit al aan 2.474 van de in totaal 2.628 meldingen die binnenkwamen van slechts 64 personen. Dat is een speciaal soort zuur waar zelfs de Volkskrant (over veel vliegen gesproken, red.) nog een puntje aan kan zuigen. Echt, wanneer gaan we deze hardnekkige zeiksnorren eens permabannen van overlastmeldpunten vanwege het vervuilen van de cijfers met hun constante gezeur? Oh en Gerda, hier nog een tip van ons: ga eens wat nuttigs doen met je leven, want in deze zinloze strijd zie je ze inmiddels vliegen.