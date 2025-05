Gefeliciteerd Flevolandje! Er gaat weer serieus gevlogen worden boven onze jongste provincie. Op het schitterende centraal gelegen luchthaventje in de polder komt een squadron F35's te staan om ons te beschermen tegen "geopolitieke dreigingen", XR, islam, veiligelanders en overige malloten die hier in Nederland menen de baas te zijn. Lekker oefenen met thermobarische bommen op de Marker Wadden, brisantraketjes mikken op de toch al verhongerde paardjes in de Oostvaardersplassen en dan lekker vol gas met THE SOUND OF FREEDOM boven de randmeren broezen (foto). Bijkomend voordeel van dit voordeel. Er mogen ook 10.000 sorties burgerluchtvaart gevlogen worden, dus u kunt ook nog lekker met de EasyJet naar een 5-sterren resort in Turkijje. Win. Win.