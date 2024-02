Dit is nieuws waar we even van bij moeten komen hoor. Het oneindig geld pompen in projectjes op het gebied van integratie, re-integratie en de-radicalisering blijkt gevoelig te zijn voor misbruik. Riante subsidies voor onbewezen cursussen en zelfverzonnen projecten trekt slinkse profiteurs aan? Nou, daar zakt onze broek wel van af. We zijn flabbergasted alsook Oudhollands verbijsterd. Nu werkte het subsidiestrooien tegen radicalisering sowieso al niet, maar als het geld dan ook nog in de zakken van de betrokken stichtingbazen verdwijnt werkt het dubbel niet. Zoals in het geval van Adel Koutet en zijn vriendjes die door het Openbaar Ministerie voor de rechter worden gesleept, omdat ze uw belastingcentjes uitgaven aan andere doelen "zoals het investeren in een eigen commerciële onderneming". Een beetje de eigen bankrekening vol-Sywerten en dat dan goedpraten door af en toe een nepdiploma uit te delen aan een hooddoekmoeder, daar trapt het OM dus mooi niet in. Dat het justitie ruim vijf jaar kostte om door de administratie van de stichting te spitten, moet u maar even door de vingers zien. Fraude is fraude en dat blijven we keihard aanpakken. Toch OM? "De ouderdom van de feiten zal in de strafeis worden meegenomen." Zucht. We zouden er bijna van radicaliseren.