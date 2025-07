Twee ambtenaren van het CAK worden verdacht van enorme boeverij met zorggeld voor onverzekerde vreemdelingen. Daarvan werd aangeschaft: merktassen, sieraden en horloges gevonden bij de doorzoeking van vijf woningen, voertuigen en kluizen in en rond Den Haag. "Het CAK zegt tegen de NOS dat twee medewerkers van de overheidsorganisatie betrokken lijken te zijn. Zij werkten op de afdeling die declaraties verwerkt. Hierdoor konden zorgaanbieders worden uitbetaald voor zorg die helemaal niet werd geleverd." Maar dit is waarschijnlijk een fractie van de lopende misstanden. "Omdat het CAK de facturen niet kan controleren staat de deur open om nepfacturen te innen, onder meer door de georganiseerde misdaad. Geschat wordt dat in 2023 zo'n 13 miljoen euro werd gefraudeerd met dit zorggeld." En die vreemdelingen maar onverzorgd gelaten!