Schakelen we nu over naar Rotterdam, waar de alleszins tragische situatie in de Gazastrook afgelopen nacht is opgelost door lieden met verf en hamers. Zo ontzettend voor de hand liggend eigenlijk, gek dat we er zelf niet op zijn gekomen. De facto kunnen we diplomatie nu wel afschaffen en alle legers die toevallig bestaan ontmantelen. Er is een nieuwe sheriff op het wereldtoneel en ze heten Palestine Action, meer specifiek de Nederlandse tak. Dit is nog maar het begin, hierna gaan ze de fatbike-problematiek oplossen door de ramen in te slaan bij Patrick's Rijwielshop in Zaandam, wereldarmoede voorgoed de nek omdraaien door het hoofdkantoor van Triodos in Zeist te bekladden en het gat op hun cv dichten door een sit-in te organiseren voor een nabijgelegen vestiging van Randstad. Goed spul!