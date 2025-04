Niet geheel verrassend maar toch wel handig. Sendric S. (staat voor: Serberie) heeft bekend dat hij de drie moorden in Rotterdam-IJsselmonde waar hij van wordt verdacht, ook echt heeft gepleegd. "Hoewel S. bij de politie de moorden heeft bekend, blijft het motief onduidelijk. Hij moet ook nog worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. Dat is een psychiatrische observatiekliniek met deskundigen die kunnen vaststellen of S. ten tijde van de moorden psychische aandoeningen had. Vanwege de hoge wachtlijsten, zal het onderzoek pas medio juni van start gaan." De volgende pro forma zitting in de zaak staat gepland voor 24 juni.

UPDATE: Wapenleverancier tipte politie over Sendric