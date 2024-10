Aan de bezoekersaantallen heeft het niet gelegen, want met 130.000 mensen in 2023 stegen die juist. Wel het euvel? Hogere salarissen (inflatiecorrectie?), hogere energiekosten, btw-verhoging en een subsidiemindering van 15%. Directeur Bertien Minco, die vandaag samen met een kampoverlevende en nabestaande in Den Haag een petitie overhandigt:

"Alle kosten zijn enorm gestegen, maar die worden niet of nauwelijks gecompenseerd door onze subsidies. (...) Tel maar bij elkaar op: dan heb je een kwart van je inkomsten die je gaat verliezen. Dat is voor ons zo niet te doen." (...) Kamp Westerbork zit nog niet in de rode cijfers, maar heeft geen buffer, zegt Minco. Bij een probleem als een kapotte verwarming, zit het herinneringscentrum meteen in de min."

Wat volgens Minco ook steekt: "Wij krijgen ongeveer tien procent van wat het Drents Museum of het Joods Cultureel Kwartier krijgen. Dat is ons al jaren een doorn in het oog." In de Tweede Wereldoorlog werden er ruim 100.000 joden en 250 Sinti en Roma naar Kamp Westerbork gedeporteerd, slechts 5.000 joden en 32 Roma overleefden het.