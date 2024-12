Even terugkijken: dit fragmentje kwaliteitstelevee waarin Jeroen Wollaars, de zilvervliesrijst onder de NPO-presentatoren, supermarktlobbyist Marc Jansen, zelf toch iets meer een soort van een oliebol, interviewt. Het gaat allemaal om de supermarkten die willen dat de btw op alle producten met een nutriscore van A of B naar 0% gaat. Sowieso een debiel plan, de btw op gezond eten omlaag, maar deze variant is wel echt het debielste. Wat je dan namelijk krijgt is dat je 0% btw op Lay's paprika chips. [HIER EVEN EEN FACTCHECK VAN NIEUWSUUR: NIET ALLE LAY'S PAPRIKA CHIPS, ALLEEN LAY'S PAPRIKA CHIPS MET MINDER ZOUT HEEFT DE B-SCORE]. Bizar natuurlijk. Iedereen snapt niet de btw op paprika chips naar 0% moet, maar de btw op Croky bolognese chips. Dat is namelijk (na Walker's Salt & Vinegar) de lekkerste chips.